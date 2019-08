Runder Geburtstag : Kervenheimer Urgestein Hannes Tervooren wird 90 Jahre

Hannes Tervooren mit seiner Frau Maria. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kervenheim Wer Kervenheim kennt, kommt an dieser Person nicht vorbei. Das Kervenheimer Original und der Heimatlieddichter Hannes Tervooren wird 90 Jahre alt. Man muss wohl kein Prophet sein, dass seine rund 140 Gäste beim niederrheinischen Frühschoppen das Lied aus seiner Feder anstimmen werden: „Dort unten am schönen Niederrhein, wohl im Gelderland, liegt ein schönes Fleckchen Erde, Kervenheim genannt.“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Bereits der Tag seiner Geburt vor neun Jahrzehnten war und bleibt in der Familie ein doppelter Festtag: „Am 1. September 1929 hat mein Vater die Schreinerei eröffnet. Sie wird jetzt in der dritten Generation von der Familie geleitet“, erzählt der Jubilar.

Sein Leben und Schaffen spielte sich in der Kevelaerer Ortschaft ab. Theo Bruckmann vom Theaterverein „Gemütlichkeit“ zeichnet dieses Bild: „Wer kennt ihn nicht, diesen großartigen, freundlichen und immer humorvollen Mann?“ Schon seit mehr als 68 Jahren gehöre er den Laienspielern an, hauche seinen Rollen stets wunderbare Charaktere ein. „Jeder Theaterbesucher wusste: Wenn Hannes, Spitzname Pollmann, mitspielt, dann war ganz viel Lachen, Spaß und Blödsinn angesagt“, so Bruckmann.

„Döntjes op Platt“ sind bis heute die große Leidenschaft, in der Mundartgruppe des Kreises Kleve gibt er diese regelmäßig zum Besten. Was dem Kervenheimer stets am Herzen liegt: die aktive Förderung der örtlichen Vereine. Als Karnevalspräsident brachte „Hannes“ Schwung in den Saalkarneval. „Kraft- und schwungvoll hat er durch die beliebten Sitzungen vom Theaterverein in Kervenheim geführt“, schreibt der Vorstand vom Theaterverein.

„Wenn heutzutage neue Vorstandswahlen anstehen, dann steht der Wahlkampfmananger Hannes sofort parat und übernimmt den Vorsitz für die Neuwahlen beim Theaterverein. Das geht dann richtig lustig zu, und ruckzuck ist der neue Vorstand gewählt. Der Theaterverein ist froh, so einen guten und erfahrenen Mann an der Seite zu haben“, so der Vorsitzende Erich Derricks vom Theaterverein „Gemütlichkeit“. Im Alter von 50 Jahren feierte der Jubilar mit Ehefrau Maria als Schützenkönig eine denkwürdige Kirmesfeier. Seit 73 Jahren gehört Tervooren dem Sportverein Union an, ist dort heute das älteste Mitglied. Der Sport spielt auch im Privaten eine wichtige Rolle. Tervooren fordert seine Fitness jedes Jahr aufs Neue heraus, wie er aufzählt: „48 goldene Sportabzeichen habe ich schon in der Tasche. Für das 49. fehlt mir nur noch das Fahrradfahren. Ich möchte so gerne die 50 nächste Jahr voll machen.“

Tervooren ist in seiner Heimat nicht nur sportlich unterwegs, sondern auch sonst im Vereinsleben ein gern gesehener Mann. „Aktiv im Schützenverein, verantwortliche Tätigkeiten im Heimatverein, aktiv in der Mundartgruppe Kreis Kleve-Geldern, Inhaber der bekannten Schreinerei Tervooren in Kervenheim und Sponsor für viele Aktivitäten rund um Kervenheim sind nur einige Beispiele dafür“, fassen es seine Freunde vom Theaterverein zusammen. „Er hat sich um Kervenheim sehr verdient gemacht, das ist der Tenor der Bevölkerung im Dorf.“

Tervoorens Berufsweg war für den Schreiner vorgezeichnet: 1952 übernahm er das Unternehmen vom Vater und leitete es 45 Jahre lang. Die kleine Familie wurde mit drei Kindern, von denen eine Tochter verstorben ist, komplett. Zwei Enkelkinder gratulieren ihrem Opa nun zum runden Geburtstag.