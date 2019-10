Benefizaktion in Kevelaer : Hallenfußball für den St.-Martin-Zug

Auch in diesem Jahr heißt es in der Dreifachturnhalle am Schulzentrum auf der Hüls wieder „Kicken für den guten Zweck“. Denn am 31. Oktober um 17 Uhr startet das traditionelle Hallenfußballturnier zugunsten des Kevelaerer St.-Martins-Zuges.

Bereits seit fast 25 Jahren kämpfen Mannschaften aus Kevelaerer Unternehmen und Vereinen um den begehrten Wanderpokal und unterstützen damit die Finanzierung des Martinszuges und der Martinstüten für die Kevelaerer Kinder.

„In diesem Jahr konnten wir bislang 13 Mannschaften für eine Teilnahme an unserem Turnier gewinnen“, freut sich Bernd Pool, Präsident des St. Martinskomitees in Kevelaer. „Das zeigt uns, dass das Turnier auch bei den Kevelaerer Unternehmen und Vereinen zu einem festen Termin geworden ist.“

Die teilnehmenden Mannschaften der Firmen ABS Safety, Brocks, Formex, Küche life, Nacke Logistik, Sparkasse Kevelaer, Timo Pastoors Immobilien, TipTop Autopflege, Walther Faltsysteme und des Marienhospitals Kevelaer sowie von KSV, Lehrern der Kevelaerer Schulen und Stadtverwaltung kämpfen nicht nur um den begehrten Wanderpokal, sondern auch um einen Sonderpreis der Volksbank an der Niers im Wert von 150 Euro für einen geselligen Mannschaftsabend. Er geht an die Mannschaft mit der größten Fangemeinde vor Ort. „Wir hoffen, dass auch die Zuschauer wieder in großen Scharen in die Dreifachturnhalle strömen und nicht nur ihre Mannschaft, sondern mit dem Eintrittspreis und dem Verzehr vor Ort auch den St. Martinszug unterstützen“, so Pool.

Karten für das Turnier werden von den Schülern der Kevelaerer Schulen in den Nachbarschaften verkauft. Sie kosten 1,50 Euro für Erwachsene und 50 Cent für Kinder. Zusätzlich sind sie im Service-Center der Wallfahrtsstadt Kevelaer erhältlich. Auch die Spendensammler der Nachbarschaften sind auf Bitten des St. Martinskomitees Kevelaer unterwegs. Natürlich gibt es auch eine Abendkasse.

„Als St. Martinskomitee freuen wir uns über jede Spende, jeden Kartenverkauf und jeden, der beim Turnier das eine oder andere Kaltgetränk oder Würstchen verzehrt, denn auch in diesem Jahr wollen wir wieder mehr als 2000 Kinder mit einer Martinstüte erfreuen. Die Einnahmen aus dem Hallenfußballturnier und die Spenden sind dabei unsere entscheidende Finanzierungsquelle, um jedem Kind eine Martinstüte zu sichern, denn öffentliche Gelder stehen für den St. Martinszug nicht zur Verfügung. Für die Unterstützung durch den Betriebshof Kevelaer, der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei sind wir sehr dankbar“, erläutert Pool abschließend.

Für die Zuschauer gibt es Getränke, Pöfferkes und Würstchen. Auch die Erlöse aus den Verkäufen kommen dem St. Martinszug zugute.