Bauen in Kevelaer : Hallenbad öffnet nach Osterferien wieder

KEVELAER Auf die Nachricht haben viele gewartet: Am Mittwoch teilte die Stadtveraltung mit, dass am Montag, 29. April, das Hallenbad wieder geöffnet wird. Damit kann der Termin gehalten werden, dass nach dem Ende der Osterferien wieder im Bad geschwommen werden kann.

Hintergrund der Verzögerungen sind eine Reihe von Problemen rund um den Bau. Zunächst war das Projekt ins Stocken geraten, weil eine Biegung in der Deckenkonstruktion aufgefallen war. Der Bauleiter hatte das entdeckt. Die Biegung lag zwar nur ein paar Millimeter über dem Maximalwert. Es bestand aber die Gefahr, dass die Durchbiegung weiter gegangen wäre, deshalb musste die Firma nachbessern. Zusätzliche Probleme gab es mit dem Schwimmbecken. Dem Bauleiter waren dort Fehler in der Verarbeitung, vor allem durch das Schweißen, aufgefallen. Es bestehe die Gefahr, dass es an den Schweißnähten zu rosten beginnt. Das feuchte Klima im Hallenbad forciere das noch. Die Stadt hat daraufhin einen Sanierungsplan von der Firma verlangt. Diese Arbeiten laufen aktuell. Es sei abzusehen, dass sie bald abgeschlossen sind. Parallel wird weiter an der Fertigstellung des neuen Teils gearbeitet. Ralf Püplichuisen von der Stadt Kevelaer rechnet derzeit damit, dass das neue Becken nach den Sommerferien eröffnet werden kann.