Kevelaer : Kreative Ideen für 2021 gefragt

Die Puppenspieltage könnten leicht verändert werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Händler und Gastronomen trafen sich mit der Wirtschaftsförderung, um die Planungen für das kommende Jahr ins Auge zu fassen. Es wäre falsch, jetzt wegen der unsicheren Corona-Lage gar nichts mehr anzugehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

„Planungswerkstatt“ ist ein sperriger, schwer zu greifender Begriff. Doch was Vertreter des Handels und der Gastronomie jetzt bei einem Treffen mit Verantwortlichen der Stadt diskutierten, soll nach Möglichkeit ganz konkrete Folgen haben. „Ziel dieses Treffens war es, dass sich Stadt und Handel gegenseitig noch besser verstehen“, erläutert Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns.

Neben der Wirtschaftsförderung waren auch die Verantwortlichen der Abteilung „Tourismus & Kultur“ bei dem ganztägigen Workshop dabei. Ziel war es, die Aktivitäten für 2021 zu erarbeiten. „Bei diesem Treffen konnten sich die Unternehmer aktiv für die Kevelaerer Innenstadt stark machen, indem sie an den Entscheidungsprozessen für die Jahresplanung 2021 mitwirkten“, so Bruns.

Verschiedene Ideen für neue oder bestehende Veranstaltungen wurden diskutiert. Foto: Wifö/Wifö Kevelaer

Es ging darum, schon einmal abzustecken, was 2021 gemacht werden soll. „Dazu haben wir uns die bestehenden Veranstaltungen angeschaut, überlegt, was verändert werden könnte, und was mögliche neue Formate sein könnten“, sagt Bruns. Diskutiert wurde in kleinen Arbeitsgruppen. Für die Puppenspieler-Tage soll beispielsweise der Zeitplan der Auftritte entzerrt werden. adurch sollen die Besucher zwischen den einzelnen Puppenspielen Zeit haben, den Einzelhandel und die Gastronomie der Kevelaerer Innenstadt zu entdecken.

Zudem wurden gemeinsam drei gänzlich neue Veranstaltungsformate entwickelt: „Kreativ mit Leib und Seele“, „Zauberhaftes Kevelaer“ sowie „Kräuter- und Blumenmarkt“ lauten die Arbeitstitel.

„Denkbar ist ein regionaler Wochenmarkt. Dabei sollen auch Hofläden der Umgebung und Künstler eingebunden werden“, erläutert der Wirtschaftsförderer. Um die Aktion zu flankieren könnten mobile Hochbeete in der Innenstadt verteilt werden, um dort weitere Akzente zu setzen.

Info Von der Stadt organisiert Die Teilnehmer Etwa 30 Vertreter des Einzelhandels und der Gastronomie waren dabei.

Veranstalter Durch den Tag führten Verena Rohde (Tourismus & Kultur) und Tobias Nelke von der Wirtschaftsförderung.

Bei „zauberhaftes Kevelaer“ wären Zauberer in der City denkbar. Vor oder in den Geschäften könnten Zaubertische aufgestellt werden, an denen die Kunden mit kleinen Tricks verblüfft werden. Walking Acts könnten das Programm ergänzen. Noch sind das alles grobe Ideen. Eine Arbeitsgruppe soll Ende November Details ausarbeiten.

Natürlich mache man sich auch Sorgen wegen der Corona-Krise. „Aber es wäre völlig falsch, jetzt wegen der schwierigen Situation gar nichts für 2021 anzugehen“, sagt Bruns. Man hoffe auf Planungssicherheit und darauf, viele Ideen im kommenden Jahr umsetzen zu können. Gerade in Corona-Zeiten ginge es darum zusammenzustehen, neue Impulse zu setzen und den Blick nach vorne zu richten. Darin waren sich die Teilnehmer einig. Zudem müsse es jetzt zu einer anderen Haltung in Vermarktungsfragen kommen – weg von einzelnen Aktivitäten, hin zu Gemeinsinn und Nähe. So betonte Norbert Heckens von „Radio Heckens“: „Ich glaube, dass durch diese Veranstaltung ein ,Gemeinsam’ aktiviert wurde.“