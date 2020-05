Prüfung in Coronazeiten in Kevelaer : Abiturklausuren im Theater

Prüfung in Coronazeiten in Kevelaer

KEVELAER Es war eine echte Premiere. Wegen der Sicherheitsvorkehrungen im Zuge von Corona werden die Abiklausuren in Kevelaer im Konzert- und Bühnenhaus geschrieben.

(zel) Praktisch: Eine große Uhr auf der Leinwand zeigte den Abi­turienten genau, wie viel Zeit sie noch für die Klausuren hatten. 33 Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums zogen am Dienstag in das Konzert- und Bühnenhaus um. Dort, wo sonst Kabarett und Comedy präsentiert werden, brüteten sie über den Aufgaben in Biologie, Chemie oder Physik. Wegen der Sicherheitsvorgaben waren alle Tische vorher desinfiziert worden, die Schüler durften während der Arbeit allerdings den Mundschutz absetzen. Insgesamt 95 Jugendliche legen in Kevelaer ihre Abiturprüfung ab. Klausuren werden noch bis Freitag geschrieben. RP-Foto: Evers