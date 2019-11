Kommunalwahl : Guido Gleißner will Bürgermeister in Weeze werden

Guido Gleißner bewirbt sich um eine Kandidatur als Bürgermeister. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Der erste Bewerber hat seinen Hut in den Ring geworfen. Die CDU-Spitze will mit Guido Gleißner in den Wahlkampf ziehen.

(zel) Die Entscheidung ist getroffen: Guido Gleißner will als Bürgermeisterkandidat für die Weezer Christdemokraten in den Wahlkampf ziehen. Er bewirbt sich damit um die Nachfolge von Ulrich Francken, der nicht mehr antritt. „Weeze ist meine Heimatgemeinde, und das hat den Ausschlag gegeben, mich um eine Kandidatur zu bewerben“, sagt Gleißner.

Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Weeze hat in seiner Sitzung am Mittwoch Guido Gleißner einstimmig zum Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur gekürt. Guido Gleißner leitet seit 2001 die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde. Auch die Fraktion stehe geschlossen hinter seiner Bewerbung, heißt es. Der Vorstand empfiehlt somit den CDU-Mitgliedern, in der für den 23. Januar terminierten Aufstellungsversammlung Guido Gleißner zum Bürgermeisterkandidaten für Weeze zu wählen.

Der Kandidat ist 53 Jahre alt, verheiratet und Ur-Weezer. Seit 1999 ist er CDU- und Ratsmitglied. Bereits 2001 hat er schon einmal in die Nachfolge von Ulrich Francken getreten, als dieser zum Bürgermeister gewählt wurde und Guido Gleißner den Fraktionsvorsitz der CDU übernahm.