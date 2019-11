Kommunalwahl : Guido Gleißner will Bürgermeister in Weeze werden

Guido Gleißner bewirbt sich um eine Kandidatur als Bürgermeister. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Der erste Bewerber hat in Weeze seinen Hut in den Ring geworfen. Die CDU-Spitze will mit Guido Gleißner in den Bürgermeisterwahlkampf ziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Im Gespräch mit unserer Redaktion vor einer Woche hatte er sich noch bedeckt gehalten, jetzt hat er die Entscheidung getroffen Guido Gleißner will als Bürgermeisterkandidat für die CDU in den Wahlkampf gehen. Er bewirbt sich damit um die Nachfolge von Ulrich Francken, der nicht mehr antritt. „Das Herzblut hat überwogen, Weeze ist meine Heimatgemeinde und das hat den Ausschlag gegeben, mich um eine Kandidatur zu bewerben“, sagt Gleißner.

Der Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Weeze hat in seiner Sitzung am Mittwoch Guido Gleißner einstimmig zum Bewerber für die Bürgermeisterkandidatur gekürt. Guido Gleißner leitet seit 2001 die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Weeze. Auch die Fraktion stehe geschlossen hinter seiner Bewerbung, heißt es. Der Vorstand empfiehlt somit den CDU-Mitgliedern, in der für den 23. Januar terminierten Aufstellungsversammlung Guido Gleißner zum Bürgermeisterkandidaten für Weeze zu wählen.

Guido Gleißner ist 53 Jahre alt, verheiratet und Ur-Weezer. Seit 1999 ist er CDU- und Ratsmitglied. Bereits 2001 ist er schon einmal in die Nachfolge von Ulrich Francken getreten, als dieser zum Bürgermeister gewählt wurde und Guido Gleißner den Fraktionsvorsitz der CDU übernahm.

„Wichtig war auch, dass meine Frau die Entscheidung unterstützt“, sagt er.

Er arbeitet als Oberstleutnant bei der Bundeswehr, vergleichbar mit einem Regierungsdirektor, als Referatsleiter im Kommando Cyber- und Informationsraum der Luftwaffe in Bonn. Bei einem Auslandseinsatz in Niamey hatte er den dortigen Stützpunkt geleitet. „Die Erfahrungen aus dieser Zeit haben sicher auch zu meiner Entscheidung beigetragen“, sagt Gleißner. Man lerne durch eine solche Zeit dazu. Wichtig sei gewesen, zu sehen, dass man aus vielen verschiedenen Menschen ein erfolgreiches Team formen könne.