So ist die Situation im Gelderland Grundsteuer: Vier Prozent werden geschätzt

Die Bilanz Das Finanzamt Geldern liegt bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform auf der Zielgeraden. Für rund 93 Prozent der Grundstücke im Zuständigkeitsbereich liegen die Erklärungen vor, weitere rund 4 Prozent wurden bisher geschätzt. Das zeigt, die Finanzverwaltung und auch das Gelderner Amt waren gut auf die Aufgabe vorbereitet, die der Bund ihnen mit seiner Reform übertragen hatte. Die Finanzämter im Land arbeiten gezielt darauf hin, dass den Kommunen im Jahr 2024 die Grundlagen in Form der Grundsteuermessbeträge für die Berechnung und Festsetzung der Grundsteuer vorliegen. „Dem Service und der Ansprechbarkeit der Kollegen kam mit dem Beginn der Grundsteuerreform eine besondere Bedeutung zu. Wir haben damit gerechnet, dass die Eigentümer bei der Erstellung der Grundsteuererklärung einen höheren Unterstützungsbedarf haben könnten. Durch unsere Angebote auf allen Kanälen haben wir sie jederzeit bestmöglich unterstützt. Dies zeigt sich an den Nutzerzahlen“, so Birgit Hufen-Batzke, die Dienststellenleiterin der Gelderner Behörde im Nierspark.



Wo bekomme ich Unterstützung? Die digitale Info-Plattform der Finanzverwaltung www.grundsteuer.nrw.de will Eigentümerinnen und Eigentümern bei der Feststellungserklärung helfen. Die Plattform zählte fünf Millionen Zugriffe. „Wir haben Erklär-Videos mit praktischen Hinweisen für die Abgabe mit Elster erstellt“, so die Leiterin des Gelderner Finanzamtes. Auch das Grundsteuerportal (Geodatenportal), über das wichtige Informationen zum Flurstück, wie etwa die Gemarkung, der Bodenrichtwert und das Grundbuchblatt abgerufen werden können, ist dort zu finden. Eigentümer können dort den sogenannten Sachdatenauszug zu ihrem Flurstück abrufen, der bereits den Großteil der Daten enthält, die für die Feststellungserklärung benötigt werden. Im Geodatenportal gab es sogar mehr als acht Millionen Zugriffe.