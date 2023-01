Fördergelder für Haus- und Wohnungskäufer auch am Niederrhein So gibt es den Zuschuss zur Grunderwerbssteuer

Wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, hat es hoffentlich auf dem Schirm: Zum Kaufpreis kommen noch Kosten für Grundbucheintrag, Notar oder einen Makler dazu. In NRW ist zudem die Grunderwerbssteuer recht happig. 6,5 Prozent vom Preis sind fällig, in anderen Bundesländern sind es nur 3,5 Prozent. Allerdings gibt es in NRW seit dem vergangenen Jahr die Möglichkeit, einen Zuschuss zu bekommen. Grundlage ist die „Förderrichtlinie Wohneigentum Nordrhein-Westfalen“. Noch sind reichlich Mittel im Fördertopf. So kommen Interessenten an das Geld.