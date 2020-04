Das Millionenprojekt und die Coronakrise : Grüne wollen Plümpe-Platz-Ausbau schieben

Info

Die Situation Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgänge bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen werden dazu führen, dass zahlreiche Kommunen die in den Haushaltsplänen vorgegebenen Ziele weder erreichen können noch die Möglichkeit haben, im laufenden Vollzug durch eigene Anstrengungen in ausreichender Weise gegensteuern zu können, so das Ministerium für Kommunales in einem Brief an die Bürgermeister.



Die Planung Die Landesregierung wird dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorlegen, der den in dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen für die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen Rechnung tragen soll.

Die Lösung Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Corona-Finanzschäden in den Haushalten der Kommunen mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren. Sie sollen dann aus dem Haushalt ausgegliedert werden, quasi entsteht eine „Bad Bank“ für den städtischen Haushalt. Die Auflösung dieses Sonderpostens soll über lineare Abschreibung über 50 Jahre erfolgen.