Attraktion beim Ballonfestival in Kevelaer Grüne sind gegen Heli-Rundflüge

Das sieht Hünerbein-Ahlers anders. „Nicht mehr zeitgemäß“, lautet sein Urteil. „Plädiert wird in diesen Zeiten einerseits an die Bürgerinnen und Bürger auf Fahrten in die Stadt mit dem Pkw möglichst zu verzichten und stattdessen auf das Fahrrad umzusteigen“, schreibt er in seinem Brief an den Minister, andererseits sollen jetzt durch die Bezirksregierung laute, störende und völlig sinnfreie Rundflüge zum Spaß genehmigt werden. In Zeiten, in denen auf alle möglichen Maßnahmen für besseres Klima geachtet wird und auf einen möglichst niedrigen CO 2 -Ausstoß, sei so ein Angebot kontraproduktiv, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende.