Politik in Weeze : Die junge Partei von Weeze: Grüne bestehen seit fünf Jahren

WEEZE Es war vor allem der Widerstand gegen den Flughafen, der die Grünen in Weeze mobilisierte. Einen eigenen Ortsverband gab es in der Gemeinde allerdings bis vor fünf Jahren nicht. „Als da die Kommunalwahl anstand, haben wir gedacht, das wäre doch ein guter Anlass, einen Ortsverband zu gründen“, meint Thorsten Kannenberg.

Vorher seien die Grünen bei Wahlen auch nicht angetreten, weil es ja die UWG gegeben habe, die dem Flughafen ebenfalls kritisch gegenüberstand. „Wir wollten keine Konkurrenz sein“, erläutert Kannenberg. Da die UWG aber keine Rolle mehr spielte, habe einem Antreten bei der Kommunalwahl nichts mehr im Wege gestanden. Und die Premiere war direkt erfolgreich. Die Grünen konnten mehr als zehn Prozent der Stimmen einfahren, und drei der acht Mitglieder zogen in den Rat ein. „Fünf Jahre Grüne bedeutet auch fünf Jahre Einsatz für mehr Umweltschutz, für besseren Verkehr und für eine digitalere Verwaltung“, so Kannenberg. Die Grünen-Vorsitzende Jessica Kruchem ergänzt: „Mit unserem erfolgreichen Antrag gegen Fracking in den benachbarten Niederlanden, der Umstellung auf umweltfreundliches Recyclingpapier im Rathaus oder unserem Antrag für ein insektenfreundliches Weeze haben wir bereits viel bewegt.“ Auch wenn die Grünen sich bei der Ausweisung neuer Auskiesungsflächen oder Neubaugebiete auf der grünen Wiese mehr Zurückhaltung gewünscht hätten, hätten sie sich immerhin mit der Idee durchsetzen können, einen Arbeitskreis zu gründen. Der soll sich Gedanken zum künftigen Bedarf an Wohnraum machen.

Bei der Kommunalwahl 2020 wollen die Grünen erneut antreten und hoffen auf einen Wiedereinzug in den Rat. Kritisch sieht Kannenberg die Änderung bei der Bürgermeisterwahl. Künftig gibt es keine Stichwahl mehr. „Das sehe ich problematisch, weil der Bürgermeister schon 50 Prozent der Wähler hinter sich haben sollte.“ In Weeze hatte es bei der letzten Wahl ja gar keinen Gegenkandidaten für Ulrich Francken gegeben. Wie es 2020 aussieht, wird sich zeigen. Ob die Grünen einen Bürgermeisterkandidaten stellen, ist noch offen. „Wir wollen uns zunächst auf den Europawahlkampf konzentrieren und uns danach zu geeigneter Zeit Gedanken dazu machen.“

Der Ortsverband spiele bei den Weezer Grünen eine wichtige Rolle. „Alles, was wir machen, wird auch mit allen Mitgliedern bei unseren monatlichen Treffen besprochen.“, so Kannenberg. Die Offenheit sei den Grünen sehr wichtig. Alle sind eingeladen, zu den Treffen zu kommen, die immer am ersten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im Büro der Grünen an der Kevelaerer Straße 8 stattfinden. Am Samstag, 20. April, stehen die Grünen auf dem Cyriakusplatz und verteilen bunte Saatmischungen.