Weezer Geschichte : Erinnerung an Siegfried Eulen

Weeze Der Gründer des 100 Jahre alten Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist in Weeze bestattet.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Einer seiner Gründer, Siegfried Eulen, ist in Weeze bestattet. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 10. November, um 15 Uhr im Bürgerhaus Weeze eine Veranstaltung statt, in der die wechselhafte Geschichte des Volksbundes und die Rolle Eulens vorgestellt werden. In einer anschließenden Podiumsdiskussion werden die Besonderheiten der deutschen Erinnerungskultur diskutiert.

Wer war dieser Siegfried Eulen, der am 23. September 1890 in Cloppenburg geboren wurde und am 20. Januar 1945 in Weeze verstorben ist? Dr. Siegfried Emmo Eulen, so sein vollständiger Name, war im Ersten Weltkrieg so genannter „Gräberoffizier“ und hat sich in dieser Funktion um die Bestattung gefallener deutscher Soldaten gekümmert. Diese Tätigkeit ließ ihm auch nach dem Krieg keine Ruhe. Gemeinsam mit anderen ehemaligen Gräberoffizieren gründete er am 16. Dezember 1919 eine Organisation eigens zu diesem Zweck. Der „Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“, so der Name des Vereines, sollte auf den ehemaligen Schlachtfeldern, die alle jenseits der deutschen Grenzen lagen, nach gefallenen Soldaten suchen, sie identifizieren und auf ordentlichen Friedhöfen würdig bestatten.