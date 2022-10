Wallfahrt findet am Freitag statt : Die Caritas pilgert nach Kevelaer

Kevelaer Aus ganz Nordrhein Westfalen kommen Mitarbeiter. Die Messe feiert Weihbischof em. Dieter Geerlings. Im Laufe des Tages stehen einige Programmpunkte an.

Mehr als 650 ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter aus 13 Caritasverbänden in Nordrhein-Westfalen machen sich am Freitag, 7. Oktober, auf den Weg, um nach Kevelaer zu pilgern. Statt an diesem Tag wie sonst immer zu beraten, zu pflegen und Menschen in Not zu begleiten, nehmen sie an der landesweiten Caritas-Wallfahrt nach Kevelaer teil.

Danach startet ein abwechslungsreiches Programm für die Pilger. Ob Kreuzweg, Stadt- und Kirchführung oder andere meditative und spirituelle Angebote: Die Auswahl ist vielfältig an diesem Tag der Gemeinschaft in der Wallfahrtsstadt. Der Tag der Caritas-Pilger endet um 16.30 Uhr mit einer gemeinsamen Schlussandacht im Forum Pax Christi. Die Vorfreude ist unter den Teilnehmenden ist bereits groß: „Mir ist es wichtig, ein Teil dieser großen Gemeinschaft zu sein. Selbstverständlich ist es dabei auch schön, Mitarbeitenden aus anderen Stadt- und Kreisverbänden zu begegnen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, beschreibt Henning Gerlach von der Caritas Duisburg seine Motivation. Ähnlich sieht es Stephan von Salm-Hoogstraeten, Vorstand des Caritasverbands Geldern-Kevelaer. „Einfach toll, dass die Caritas-Wallfahrt in 2022 wieder stattfinden kann. Hier kann man erleben, wie bunt und vielfältig unsere Caritas in NRW ist. Wenn so viele Haupt- und Ehrenamtliche in Begegnung und Gebet zusammenkommen, wird deutlich, dass wir eine starke Gemeinschaft sind. Das tut in diesen Zeiten besonders gut“, sagt Stephan von Salm-Hoogstraeten. Er hoffe, dass alle Teilnehmer an diesem Tag ein wenig Kraft für ihre doch herausfordernde Arbeit in der Caritas schöpfen können.