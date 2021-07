Große Resonanz auf Angebot im Bürgerhaus : Impfaktion kommt in Weeze bestens an

Danny Okhuijsen aus Weeze mit Impfarzt Dr. Nasserzare und Stefanie Glowatzki (Krankenschwester im Impfzentrum). Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Weeze Im Relation zur Einwohnerzahl kamen in Weeze so viele Personen zum offenen Impfen wie in keiner anderen Kommune im Kreis. Es sei optimal gelaufen, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Bürgermeister war begeistert: „Ich freue mich und bin sogar richtig stolz, dass die Aktion bei uns so gut angenommen wurde“, sagt Georg Koenen. 210 Personen kamen ins Bürgerhaus, um sich dort die Spritze gegen Corona abzuholen. Damit lag Weeze kreisweit in Relation zur Einwohnerzahl an der Spitze. Schon zu Beginn hatte sich eine lange Schlange vor dem Bürgerhaus gebildet. Alle warteten in Ruhe ab, bis sie an der Reihe waren. Nach dem Impfen ging es in den großen Saal, der kurzerhand zum Ruheraum umfunktioniert worden war. „Alles hat ganz reibungslos funktioniert und war bestens organisiert. Und auch die Bürger haben sich vorbildlich verhalten, so dass alle Impfwilligen zum Zuge gekommen sind. Das freut mich sehr“, so Koenen.

Es habe sich erneut gezeigt, dass das Bürgerhaus sich gut für solche Aktionen eigne. Die Gemeinschaftspraxis Siao / Hofmann hatte hier vor einiger Zeit bereits zahlreiche Patienten bei einer Großaktion geimpft. Auch da habe alles reibungslos funktioniert.

Vor dem Bürgerhaus hatte sich eine lange Schlange gebildet. Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Danny Okhuijsen aus Weeze war einer von vielen, die sich impfen ließen. Er freute sich über das Angebot, ohne Termin kommen. Er hoffe, dass nun bald noch weitere Schritte in Richtung Normalität gegangen werden können.

Der große Saal wurde als Ruheraum genutzt. Foto: Gemeinde/Gemeinde Weeze

Der Bürgermeister würde sich wünschen, dass eine solche Aktion wiederholt wird. Auf jeden Fall werden die Bürger hier auch demnächst die nötige zweite Spritze bekommen.

Die Gemeinde hatte auf den Social-Media-Kanälen ordentlich die Werbetrommel für den Impftermin gerührt. Das habe sich ausgezahlt, meinte der Bürgermeister. Auch Bürger aus anderen Kommunen hätten das Angebot genutzt. Das könnte auch daran gelegen haben, dass Weeze im Kreis Kleve als Mittelkreisgemeinde sehr zentral liegt und auch vielen Städten und Gemeinden gut zu erreichen ist.