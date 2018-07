Große Hitze im Rathaus Kevelaer

Das Verwaltungsgebäude heizt sich bei Sonneneinstrahlung stark auf, in den Räumen wird es dann richtig heiß. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER Im Rathaus herrschen oft hohe Temperaturen. Abhilfe soll eine neue Kühlanlage schaffen.

Alle stöhnen über die Hitze, und besonders wird derzeit wieder im Rathaus am Peter-Plümpe-Platz geschwitzt. Denn, wie berichtet, gibt es das Problem, dass es nach dem Umbau des Verwaltungsgebäudes in vielen Räumen bei Sonneneinstrahlung unerträglich heiß wird. „Ich bin froh wenn die Hitzewelle vorbei ist“, sagt auch Bürgermeister Dominik Pichler. Besonders schlimm sei es in den oberen Etagen des Gebäudes.