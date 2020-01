Trauer um früheren Wallfahrtsrektor von Kevelaer : Große Anteilnahme am Tod von Pastor Richard Schulte Staade

KEVELAER Am Samstag wird der frühere Wallfahrtsrektor Richard Schulte Staade beigesetzt. Viele haben sich ins Kondolenzbuch eingetragen.

Möglichkeit, sich von Richard Schulte Staade zu verabschieden, besteht am Freitag, 24. Januar, von 9 bis 19 Uhr, am geschlossenen Sarg in der Marienbasilika in Kevelaer. Zu Beginn und um 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr sowie um 19 Uhr wird die Stille durch gemeinsame Gebete für den Verstorbenen und musikalische Beiträge unterbrochen. Das Abendgebet im Gedenken an den Verstorbenen beginnt um 19.30 Uhr in der Basilika. Während des ganzen Tages liegt das Kondolenzbuch in der Basilika aus.