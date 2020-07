Nach Feuer bei Klümpen in Kevelaer : Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Nach Feuer bei Klümpen in Kevelaer

Die Rauchsäule war am Mittwoch weit zu sehen. Foto: Schulmann

KEVELAER Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand bei Klümpen schnell gelöscht werden. Jetzt wird nach der Ursache geforscht.

Die Ursache für den Brand am Mittwoch in der Lagerhalle der Firma Klümpen ist weiter unbekannt. „Unsere Experten der Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagte eine Polizeisprecherin am Tag nach dem spektakulären Feuer, bei dem die Rauchwolke kilometerweit zu sehen war. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.