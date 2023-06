Großbrand in der Nähe von Weeze Feuer zerstört Teile der Maasduinen

Daraufhin war die Feuerwehr in Weeze und Wemb verständigt worden, die sich auf den Weg Richtung Baal machte. In Höhe des Petrusheims richteten die Einsatzkräfte eine Sammelstelle ein, um von dort aus zu klären, wie man weiter vorgeht. Der Rauch war von dort gut zu sehen. „Zu dem Zeitpunkt stand ja noch nicht fest, wo es brennt, deshalb waren wir auch in Alarmbereitschaft versetzt worden“, so Dominik Behet von der Feuerwehr Weeze.