Wuffi hat Schnupfen: Die Grippe hat die Haustiere kalt erwischt

Weeze Viele Menschen kämpfen mit einer Erkältung. Vierbeinern geht es derzeit kaum besser. Vor allem Schoßhündchen sind anfällig für Grippe.

Laut Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut gibt seit der 40. Kalenderwoche 2018 6334 vom Labor bestätigte Influenzafälle, 27 Menschen mit einer Grippeinfektion seien verstorben. Die Grippe- und Erkältungswelle geht auch an den Haustieren nicht spurlos vorbei. Wenn die vierbeinigen Hausbewohner – egal ob Hund oder Katze – den Fressnapf unbeachtet lassen und matt und abgeschlagen wirken, hat sie wahrscheinlich eine Grippe erwischt. Auch ein Schnupfen macht sich zunächst mit Appetitlosigkeit, begleitet vom Niesen, bemerkbar. In den meisten Fällen bestehe kein Grund zur Panik. Ruhe und viel Trinken seien die beste Medizin. Die meisten Haustiere würden mit einer Erkältung selber fertig. „Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass überzüchtete Hunde anfälliger und empfindlicher sind“, so Debus. Auch „Schoßhündchen“, die viel im Haus sind, würden sich schneller einen Schnupfen holen.