Kevelaer hat sich für Konzept des Kölner Büros entschieden : Greenbox soll Entwurf für Peter-Plümpe-Platz erarbeiten

Kevelaer Das Büro aus Köln war bereits nach dem Wettbewerb der Favorit gewesen. Jetzt hat Greenbox die Aufgabe bekommen, den Entwurf für die Neugestaltung zu erarbeiten.

Die Pläne sollen in 3-D-Ansicht ab Samstag, 8. Mai, im Internet auf der Webseite der Stadt zu sehen sein. Dann kann sich jeder selbst genau einen Eindruck verschaffen. Dann sind auch alle eingeladen, sich zu dem Konzept zu äußern. Man werde Gespräche mit Einzelhändlern, Gastronomen, Anwohnern und Schaustellern suchen, so Heckens. Vor allem die Händler hatten die Planungen immer wieder kritisiert. Sie fordern einen echten Mehrwert und vor allem ausreichend Parkplätze auf dem zentralen Areal in der Stadt. Auch Politik und Gestaltungsbeirat werden einbezogen. Die Stadt verspricht einen „engen Dialog“ mit allen Betroffenen.