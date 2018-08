Kevelaer: Gradierwerk: Kevelaer hat die Nase vorn

Von Julia Lörcks und Sebastian Latzel Xanten hinkt dem Zeitplan etwas hinterher, in der Wallfahrtsstadt läuft momentan alles nach Plan.

Wenn gleich zwei Gradierwerke in unmittelbarer Nachbarschaft gebaut werden, dann werfen die betroffenen Kommunen auch immer mal wieder einen Blick darauf, wie das Projekt an anderer Stelle läuft. Wie berichtet, baut nicht nur Kevelaer ein Gradierwerk, auch in Xanten entsteht eine solche Anlage, die Gäste in die Stadt locken soll. Bei Baustellenführungen im Kurpark Xanten wurde eine Frage immer wieder gestellt: Wann kommt endlich das Gradierwerk? Auf Anfrage unserer Redaktion gab Bürgermeister Thomas Görtz jetzt den aktuellen Sachstand bekannt. Demnach wurden die Gründungsarbeiten vor etwa vier Wochen fertiggestellt. „Die Betonfundamente müssen nun bis Anfang August ruhen. In der Zwischenzeit werden die Holzarbeiten in einem Zimmermannsbetrieb hergestellt“, erklärt Görtz und ergänzt: „Der Aufbau des ganzen Systems ist für Anfang bis Mitte September geplant. Der Schwarzdorn kommt allerdings erst Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres.“