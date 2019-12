Benefizkonzert in der Clemenskirche Kevelaer : Gospelchor „Voices“ war gleich zweimal ausverkauft

Kevelaer Chorleiterin Christiane Langenbrinck aus Uedem und ihre Voices hatten allen Grund zur Freude. Zwei unmittelbar aufeinander folgende Konzerte in der Clemenskirche in Kevelaer waren mit insgesamt 570 verkauften Karten ausverkauft.

Dass das Interesse an ihrer Musik einmal so groß sein würde, hatte Christiane Langenbrinck nicht erwartet, als sie vor 20 Jahren die Leitung des modernen Gospelchors übernahm. So viele Menschen waren an diesem Abend gekommen, um dem Konzertprogramm „Voices & Friends“ zu lauschen, und sie kamen voll auf ihre Kosten. Zu ihrem Jubiläum hatte die Chorleiterin viele ihrer persönlichen Lieblingsstücke ausgewählt, die das Publikum begeisterten und zum Mitsingen animierten. Von „I will follow him“ bis „For the longest time“ präsentierte der Chor ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm mit Stücken aus verschiedenen musikalischen Genres, das die Zuhörer beider Konzerte bewegte und für „Standing Ovations“ sorgte. Der Jugendchor Teenie-Voices sowie eine sechsköpfige Band mit E-Piano, Schlagzeug, Gitarre, E-Gitarre, Bass und Violine unterstützten den Chor nach Kräften und erzeugten gemeinsam einen tollen Klang. Zwischen zwei Chorteilen begeisterte das Duo „Catwalk the Plank“ alias Simon und Anja Langenbrinck das Publikum mit Coverversionen moderner Popsongs wie „Ain’t nobody“, bei denen sie sich selbst instrumental auf beeindruckende Weise begleiteten.