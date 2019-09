Kevelaer : Baumschule auf Bundesgartenschau geehrt

Kevelaer Fünfmal Gold und Ehrenpreis für das Unternehmen Peters aus der Marienstadt.

Mit fünf Gold-, vier Silber-, zwei Bronzemedaillen und dem Ehrenpreis des Landesverbandes Gartenbau Nordrhein Westfalen für „ein Sortiment an Solitärgehölzen, das die Preisrichter begeistert hat“ wurde die Baumschule Peters aus Kevelaer für ihre Teilnahme an der Hallenschau „Die besten Dinge im Leben“ im Rahmen der Bundesgartenschau Heilbronn (BUGA) ausgezeichnet. „Wir freuen uns vor allem über den Ehrenpreis. Große Gehölze, die wir ausschließlich für Landschaftsgärtner produzieren sind neben den Bodendeckern unsere Spezialität“, sagen Ulrike und Michael Peters.

Die Familie produziert in der Baumschule vor der Toren der Marienstadt in der zweiten Generation erfolgreich Gehölze für Fachleute – Hobbygärtner können dort leider nicht einkaufen. „Die Teilnahme an einer Bundesgartenschau ist für uns immer eine wichtige Standortbestimmung: Liegen wir mit der Pflanzenauswahl und den Größen richtig ist eine der Fragen, die uns als Produzenten immer interessiert. Auf der BUGA beurteilen Fachleute, in der Regel sind das Kollegen von uns, unser Angebot. Deshalb freuen wir uns über den Erfolg in Heilbronn besonders, weil er uns zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“ sagt Michael Peters. Die Familie setzt seit Jahren nicht nur auf ein großes Sortiment, sie produziert die Pflanzen ökologisch. Der Einsatz von Nützlingen anstelle der klassischen Pflanzenschutzmittel ist in Kevelaer ebenso lange geübte Praxis wie der sorgfältige und sparsame Umgang mit Wasser. Moderne Technik wie zum Beispiel die Wiederverwendung von Wasser sorgen dafür, dass große Gehölze umweltschonend herangezogen werden können.