Goldhochzeit von Waltraud und Clemens Splittmann : Im Lux-Kino lernten sie sich kennen

KERVENHEIM Im früheren Kino von Kevelaer funkte es bei Waltraud und Clemens Splittmann. Jetzt ist das Paar 50 Jahre verheiratet.

In Kervenheim feierten Waltraud und Clemens Splittmann im kleinen Rahmen Goldhochzeit. Es gratulieren drei Kinder und sechs Enkel. Die eigentliche Feier wird um ein Jahr verschoben. Das Paar hatte sich 1966 im damaligen Lux-Kino in Kevelaer kennengelernt. Vor 50 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort, fünf Jahre später setzten sie den Grundstein für ihr Eigenheim in Kervenheim. Das Singen im Kirchenchor ist das große Hobby der Jubilarin. Für ihre Verdienste als Vorsitzende wurde sie mit der Cäcilienmedaille geehrt. Clemens Splittmann liebt Handwerken und Gartenarbeit. Er ist Ehrenmitglied des Theatervereins Gemütlichkeit und der Geselligen Vereine.