Traditionsgaststätte in Kevelaer : Goldener Schwan ist wiedereröffnet

Ein Glas Sekt auf die Wiedereröffnung: Selina Kienzler und Alfons Dicks. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Kevelaer Gut einen Monat hatte die Traditionsgaststätte in der Hauptstraße von Kevelaer geschlossen, weil umgebaut wurde. Jetzt hat die nächste Generation das Haus übernommen.

29 Jahre führten Sabine und Klemens Dicks die Traditionsgaststätte „Goldener Schwan“ in Kevelaer. Jetzt hat die nächste Generation das Haus übernommen. Alfons Dicks und seine Verlobte Selina Kienzler haben die Gaststätte umgebaut und am Freitag geladenen Gästen erstmals präsentiert. Die konnten sich dann auch die neue Theke ansehen, die jetzt mehr in den Raum gerückt ist und den namensgebenden Goldenen Schwan zeigt.

Am Samstag öffnete das Haus dann auch für die Öffentlichkeit. Die Eltern werden weiter im Haus mitarbeiten, und auch viele Mitarbeiter sind den Gästen sicher schon bekannt. „Es ist toll, dass alle Mitarbeiter geblieben sind, ohne dieses starke Team wäre das hier gar nicht möglich. Es ist schön, dass sie uns die Treue halten“, sagt Alfons Dicks.

Der Goldene Schwan in Kevelaer hat eine lange Tradition und ist eine echte Institution in der Marienstadt. Schon seit seiner Erbauung im Jahre 1680 wird das Gebäude in der Hauptstraße als Gastwirtschaft genutzt. Von vorne ist nicht zu ahnen, dass das Haus auch über einen Biergarten verfügt.

1993 hatten seine Eltern das Haus übernommen. Der Besitzer hatte das Ehepaar damals angesprochen. Das spielte mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Und nach drei gemeinsamen Jahren auf Juist entschieden sie sich dazu, an den Niederrhein zurückzukehren und das Haus zu übernehmen.

29 Jahre später übergaben sie die Gastwirtschaft jetzt an ihren Sohn und seine Verlobte. Die haben sich auf der Hotelfachschule kennengelernt und kamen jetzt von Schwarzwald an den Niederrhein. Sie arbeitete dort bei einem Caterer, er in einem Fünf-Sterne-Hotel. Für beide hatte die Frage angestanden, ob sie noch einmal den Betrieb wechseln oder auf eigenen Füßen stehen wollen. Da haben sie sich dann für Kevelaer entschieden. „Das Herz hängt immer noch an der Stadt, der Kontakt ist nie abgerissen, dort habe ich auch immer noch viele Freunde“, sagt Alfons Dicks.

(zel)