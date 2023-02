Steigende Preise treffen auch Gnadenhof in Weeze Alte Tiere frieren mehr

Es ist eigentlich nur ein Gag, doch der hat einen sehr ernsten Hintergrund. Die Mitarbeiter des Gnadenhofs in Weeze haben Pony Bert eine warme Mütze aufgesetzt. Als Schutz gegen die Kälte. Natürlich trägt das Tier die Mütze nicht ständig, das Foto soll aber plakativ zeigen, wie die Energiekrise die Einrichtung trifft. „Wir haben wie alle anderen auch mit steigenden Preisen zu kämpfen“, sagt Harald Debus, Sprecher des Vereins Bund Deutscher Tierfreunde. Der BDT betreibt unter anderem den Gnadenhof in Weeze. „Uns treffen die hohen Kosten besonders, weil wir für unsere Tiere besonders großen Energiebedarf haben“, erläutert er. Denn der Hof in Baal beherbergt vor allem alte und kranke Tiere, die besonders viel Wärme brauchen. „Da der Stoffwechsel bei ihnen nicht mehr so gut funktioniert, neigen ältere Pferde dazu, schneller zu frieren. Dem erhöhten Wärmebedarf wird in der kälteren Jahreszeit durch einen windgeschützten Platz, falls nötig leicht beheizten Stall und auch Decken Rechnung getragen.“