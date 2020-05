Unfall in Kervenheim : Auto landet nach Kollision auf dem Dach

Unfall in Kervenheim

In Kervenheim ereignete sich am Montag ein schwerer Unfall. Foto: Guido Schulmann

Winnekendonk Viel Glück hatten ein Autofahrer aus Bedburg Hau und eine Fahrerin aus Goch. Beide blieben bei einem schweren Unfall unverletzt.

Der Unfall sah spektakulär aus, doch glücklicherweise wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Am Montag gegen 11.20 Uhr war ein 42-Jähriger aus Bedburg-Hau mit seinem Seat Ibiza auf der Winnekendonker Straße in Richtung Winnekendonk unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Schloss-Wissener-Straße weiter geradeaus fahren wollte, übersah er laut Polizei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Honda Jazz.