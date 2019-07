Gleichstellungsbeauftragte auf Parookaville : Bill Parooka als neuer „Dienstherr“

WEEZE Ausnahmezustand in Weeze. Auch für die Gleichstellungsbeauftragten aus Goch und Weeze wird Parookaville wieder für drei Tage der „neue Arbeitsplatz“. „Kurzfristig heißt unser Chef Bill Parooka“, so die Initiatorinnen.

„Es geht uns bei Parookaville darum, Präsenz für die Kommunen zu zeigen und die Gleichstellung in die Öffentlichkeit zu bringen“, so Nicola Roth, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Weeze. „Das Ziel der gemeinsamen Aktion ist erneut, die jungen Besucher ohne bürokratische Hürden weiter für die Werte der Gleichstellung zu sensibilisieren“, ergänzt Friederike Küsters, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Goch. Die Kooperation mit Jugend gegen AIDS, die vom Veranstalter angeregt wurde, um sich zu vernetzen, findet wieder statt. In den Vorjahren ergänzte man sich wunderbar und verband die Botschaften miteinander, so wird es sicher auch in diesem Jahr weitergehen.