1911 erstmals gefeiert Feuerwehr Weeze feiert den 112. Frauentag

112 Jahre Frauentag in Deutschland, vieles wurde bereits erreicht, vieles jedoch noch nicht. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt, ab 1921 wurde der Tag dann auf den 8. März festgelegt. Der Frauentag 2023 am 8. März bietet erneut besonderen Anlass, um Signale zu senden. An diesem Tag machen Frauen auf der ganzen Welt aufmerksam und feiern die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung, lenken aber gleichzeitig den Blick auf bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten. Der Tag will dazu ermutigen, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen und zeigen, dass wir gemeinsam viele Hürden besser nehmen können.