Prof. Dr. Hermann-Joseph Scheidgen spricht in Kevelaer : Glaubensgespräch über „Caritas“

Das nächste Kevelaerer Glaubensgespräch findet am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr im Petrus-Canisius-Haus statt. Davor findet wie gewohnt um 19.40 Uhr in der Sakramentskapelle (fakultativ) die Friedensvesper statt. Diesmal geht es um das Thema. Die Caritas – Von der charismatischen Urgemeinde zum kirchlichen Großkonzern. Als Einleitungsreferenten konnte man Prof. Dr. Hermann-Joseph Scheidgen gewinnen. Nach dem Studium der Theologie, Philosophie und Geschichte in Köln und Bonn (Dr. theol 1991) und der Habilitation als Privatdozent für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte in Bonn (2002) ist er seit 2017 Honorarprofessor an der Philosophischen Fakultät der Lórand Eötvos Universität in Budapest. Er beschäftigt sich schon seit langem zu der Geschichte der Caritas, insbesesondere in Deutschland, und hat dazu einige Studien im Auftrag der Caritas veröffentlicht. Neben der Verkündigung und der Liturgie gehört die Caritas, also die tätige Nächstenliebe, zu den drei Grundfunktionen des Christentums und der Kirche. Diese ist bereits im Urchristentum nachweisbar und hat sich in den folgenden Jahrhunderten entsprechend fortentwickelt, bis eben hin zu einer Großorganisation. Darüber hinaus werden sich sicher Fragen ergeben, inwieweit die gegenwärtige Caritas richtig aufgestellt ist.