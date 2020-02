Schnelles Internet in den Ortschaften : Glasfaserausbau in Ortschaften startet

Wetten, Schravelen und Winnekendonk-West bekommen das schnelle Internet.

Die Voraussetzung, dass Deutsche Glasfaser die Ortsteile an das Glasfasernetz anbindet, war eine Quote von 40 Prozent bei der Nachfragebündelung. Das konnte im Rahmen der Nachfragebündelung erreicht werden. Die Kevelaerer Wirtschaftsförderung freue sich, dass in Wetten, Schravelen und Winnekendonk-West insgesamt zusätzlich 832 Haushalte in absehbarer Zeit mit „zukunftsfähigem schnellen Internet über Glasfaserkabel“ versorgt werden, heißt es im Schreiben der Wirtschaftsförderung.