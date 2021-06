Letzte Chance für Internet-Ausbau : Glasfaser: Frist für Weeze-Ost bis 19. Juni verlängert

Weeze Noch hoffen die Verantwortlichen, dass auch der zweite Teil der City an die Datenautobahn angeschlossen wird. Doch noch fehlen einige Verträge.

Es bleibt weiter spannend in Weeze. Denn noch ist offen, ob auch der Bezirk Weeze-Ost an die Datenautobahn angeschlossen wird. Wie berichtet, hatte der Bezirk bei der ersten Abfrage vor einiger Zeit nicht die nötige Quote an Glasfaser-Verträgen erreicht. Daraufhin hatte das Unternehmen Deutsche Glasfaser jetzt einen neuen Anlauf gestartet. Doch auch bis zur eigentlichen Frist kamen die erforderlichen 40 Prozent nicht zusammen. Daraufhin wurde die Frist noch einmal verlängert. Marschrichtung ist jetzt: Bis zum 19. Juni muss die Quote erreicht sein, sonst wird es nichts mit Glasfaser in dem Gebiet. Bei der Deutschen Glasfaser sind die Verantwortlichen noch optimistisch, dass es doch noch klappen könnte. Bislang sind 30 Prozent erreicht, fehlen also noch zehn bis zum Ziel. „Aber erfahrungsgemäß kommt in der letzten Wochen noch eine Menge herein. Wir hoffen, dass die Quote dann doch noch erreicht wird“, sagt Dennis Slobodian, Pressesprecher von Deutsche Glasfaser. „Was bisher an Verträgen reingekommen ist, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Zahl“, sagt Slobodian.