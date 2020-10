Schnelleres Internet : Startschuss für Glasfaser in Weeze

Weeze In Weeze wurde die nächste Phase im Glasfaserprojekt eingeläutet. Die Bauarbeiten für die schnelleren Internet- und Telefonverbindungen sind für November geplant.

Die Planungsphase für den Ausbau des Glasfasernetzes in Weeze neigt sich dem Ende zu – nun folgt die praktische Umsetzung. Startschuss für die Bauarbeiten war ein symbolischer Spatenstich. Die zentrale Verteilerstation am Höst-Vornicker-Weg ist Startpunkt der baulichen Maßnahmen. Zum Spatenstich trafen sich hier Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie der Deutschen Glasfaser. Bürgermeister Ulrich Franken stellte gemeinsam mit Frank Sahling, Bauleiter der Firma Deutsche Glasfaser, die nächsten Schritte vor. Auch eine zweite Station am Kalbecker Weg ist Teil des Projekts.

Insgesamt werden fast 100 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Künftig sollen damit 414 Haushalte mehr in der Gemeinde Weeze mit Glasfaser versorgt werden. Zur Nutzung des schnelleren Netzes ist ein Vertragsabschluss mit der Deutsche Glasfaser notwendig. Doch erst 200 Haushalte, also knapp die Hälfte der Anwohner, hat bis jetzt von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. „Da ist noch Luft nach oben“, meint Bürgermeister Ulrich Francken. Auf Bitten der Kommune bleibt das Angebot nun noch bis zum Ende der Bauphase bestehen. Wer sich für einen Vertrag entscheidet, kann daher noch bis Ende Mai 2021 einen Vertrag abschließen.

Mit der Durchführung der Bauarbeiten ist das Generalunternehmen Soli Infratechnik beauftragt. Schon Anfang November werden die ersten Bagger anrollen. Mit einem schnellen und innovativen Verfahren soll das Glasfasernetz ausgebaut werden, so die Stadt. Gleichzeitig werden auch Hausbegehungen in Angriff genommen.

Im ersten Schritt der Bauarbeiten werden sukzessive Leerrohre in Straßen, Wege und andere Flächen eingebracht. Anschließend werden darin die Glasfasern „eingeblasen“. Dazu werden Tiefbauarbeiten notwendig sein. Je tiefer sie liegen, desto sicherer sind die Rohre später. Es kann vorkommen, dass dabei schon geöffnete Stellen im Asphalt, der Pflasterung oder der vorhandenen Oberfläche provisorisch (zum Beispiel mit Pflastersteinen) geschlossen und später möglicherweise noch einmal geöffnet werden müssen. Mit Beendigung der Bauarbeiten werde dann aber alles final verdichtet und abgeschlossen, so die Deutsche Glasfaser. Dann übernimmt die Gemeinde Weeze wieder die Bereiche. Bewohner an Straßen, in denen die Bauarbeiten stattfinden, werden so früh wie möglich über den Termin informiert.