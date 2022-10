Positives Zwischenfazit : Glasfaser-Ausbau in Kevelaer-Süd beginnt

Kevelaer Das Unternehmen zieht eine positive Bilanz der Arbeiten in der Marienstadt. Im nördlichen Teil seien die Arbeiten zu 90 Prozent abgeschlossen. Bei Problemen wird schnelle Hilfe versprochen.

In Kevelaer wird eifrig weiter am Glasfaser-Ausbau gearbeitet. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser zieht ein positives Zwischenfazit des Projekts: „Seit Juni 2022 rollen die Baumaschinen des beauftragten Baupartners Van Gelder Telekom GmbH durch die Straßen. Aktuell schreiten die Tiefbauarbeiten gut voran, sodass diese bereits zu 90 Prozent im nördlichen Teil von Kevelaer geschafft sind“, so Stefanie Schenberger von Deutsche Glasfaser. In Kürze würden auch die Ausbauarbeiten im südlichen Teil von Kevelaer beginnen, kündigt sie an.