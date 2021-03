Kevelaerer Friedensgebet mit Gladbach-Präsident Rolf Königs : Was Kirche mit Fußball verbindet

Was Kirche mit Fußball verbindet

Kevelaer Verschiedene Persönlichkeiten sind in den Friedensgebeten von APH zu hören. Nachdem Bundesliga-Trainer Marco Rose absagen musste, ist jetzt Rolf Königs dabei.

Stattdessen sind jetzt zwei Funktionäre von Borussia Mönchengladbach zu sehen. Der Beitrag wurde am Dienstag im Stadion aufgezeichnet und ist am Montag, 29. März, ab 19.30 Uhr auf der Internetseite von APH zu sehen. Elke Kleuren-Schryvers führt darin ein Gespräch mit Gladbach-Präsident Rolf Königs . Auch Herzspezialist Prof. Reiner Körfer ist dabei. Er ist Mitglied im Aufsichtsrat der Borussia und aktiv bei APH. Körfer hatte den Kontakt hergestellt.

In dem Video reden die beiden Fußball-Funktionäre unter anderem über die Frage, was Kirche und Fußball voneinander lernen können, aber auch, welche Gemeinsamkeiten es gibt. So zieht Körfer eine Parallele zwischen der Wallfahrt nach Kevelaer und den Fußballfans, die außerhalb der Pandemie regelmäßig zum Stadion „pilgern“. Viele Menschen, die friedlich miteinander feiern würde man sowohl bei der Kirche als auch im Fußballstadion sehen.