Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Kevelaer : Verdi will offene Sonntage kippen

Foto: dpa. Foto: dpa/Markus Scholz

Kevelaer Böse Überraschung für Händler und Stadt: Die Gewerkschaft Verdi will per Eilantrag alle verkaufsoffenen Sonntage in Kevelaer kippen. Die Kommune hat einen Anwalt eingeschaltet und will sich dagegen wehren.