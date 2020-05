Termin zum Corona-Virus : Minister Spahn landet in Weeze

Die Maschine der Flugbereitschaft landete in Weeze. Foto: ja/NRN Forum

WEEZE Eine Maschine der Regierung ging am Freitag in Weeze herunter. An Bord war eine Delegation aus dem Gesundheitsministerium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Flugbetrieb am Airport ist momentan so gut wie komplett eingestellt. Umso genauer wird beobachtet, wenn denn doch eine Maschine in Weeze herunterkommt. Am Freitag gegen 15 Uhr landete ein besonders prominentes Flugzeug aus Berlin: Eine Maschine der Bundesregierung. An Bord war Gesundheitsminister Jens Spahn.

Die Bombardier Global 5000 der Flugbereitschaft hob im Laufe des Tages wieder von Weeze ab. Da war Spahn aber nicht mehr mit an Bord. Der Bundesgesundheitsminister fuhr von Weeze weiter zur Radboud University nach Nimwegen. Hier wird intensiv zum Coronavirus geforscht, Spahn und seine Delegation tauschten sich dort mit den niederländischen Experten aus.