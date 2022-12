Für den gesamten Kreis Kleve Krebsberatung ab Januar in Kevelaer

Dafür gehen die Frauen der Krebsberatung auch zu den Familien. Erklären zum Beispiel den Kindern, was mit ihrer Mutter los ist, versuchen, die Familien auf die schwierige Zeit vorzubereiten. „In Krankenhäusern geht es nur um die medizinische Behandlung“, sagt Zimmer-Derks. Sie und ihre Kolleginnen versuchen, ein psychosoziales Angebot hinzuzufügen. Auch begleiten die Frauen der Krebsberatung Familien, bei denen gerade eine Angehörige die Diagnose erhalten hat. In erster Linie aber haben sie mit Menschen zu tun, die schon etwas älter sind. „Deswegen ist die Beratung auch an das Seniorenbüro angebunden“, sagt Diana Pau, Leiterin von „Helma hilft“. „Es ist schon so, dass eher ältere Menschen und nicht Familien mit Kindern von uns beraten werden“, sagt auch Zimmer-Derks. Oft seien es die Angehörigen der Krebspatienten, die sich an die Beratungsstelle wenden.