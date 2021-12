Metallgestell in Weeze gefunden : Wer vermisst einen Opferstock?

Dieser Opferstock wurde am Kalbecker Weg in Weeze gefunden. Foto: Polizei

Weeze In Weeze ist ein Metallgestell am Straßenrand entdeckt worden. Die Polizei vermutet, dass es aus einer der hiesigen Kirchen entwendet wurde.

Wie eine Sprecherin der Kreispolizei erläutert, wurde das schwarze Metallgestell von einem Mitarbeiter der Stadtwerke gefunden. Er war an der Überführung über die A57 auf einem Kontrollgang, als er es am Straßenrand entdeckte. Er verständigte die Polizei, die jetzt nach Hinweisen sucht, wo ein solcher Opferstock vermisst wird.

„Wie lang er an der Straße lag, ist unklar“, so die Polizeisprecherin. Er sei aber noch in recht gutem Zustand, wird also wohl noch nicht so lange am Kalbecker Weg gelegen haben. Daher sei denkbar, dass der Opferstock aus einer der umliegenden Kirchen stammt und der Diebstahl bislang noch nicht entdeckt wurde.