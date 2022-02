Weil er im Halteverbot stand : Gestohlener Leichenwagen in Düsseldorf gefunden

Update Düsseldorf/Kevelaer Vor zwei Wochen wurde das Fahrzeug aus einer Garage eines Bestattungsunternehmens in Kevelaer entwendet. Ein Sarg befand sich zu dem Zeitpunkt nicht im Wagen.

Der Leichenwagen, der in der Nacht von Sonntag, 13. auf Montag, 14. Februar, in Kevelaer gestohlen wurde, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, meldete ein Zeuge den Wagen, der in Düsseldorf im Halteverbot auf einer Sperrfläche stand.