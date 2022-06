Polizei findet Fahrzeuge aus Winnekendonk und Rheurdt : Gestohlene Caravans: Fahrer weiß von nichts

Winnekendonk/Rheurdt Da hatten die Beamten den richtigen Riecher. Sie stoppten auf der A12 in Brandenburg einen Lkw. Seine Ladung: Zwei geklaute Wohnmobile vom Niederrhein.

Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um die beiden Autos handelte, die am Niederrhein gestohlen worden waren. Der Fahrer habe beteuert, von nichts zu wissen, so eine Polizeisprecherin. „Der Mann sagte, er habe die Camping-Vans in Wachtendonk aufgeladen. Dass die Autos gestohlen waren, will er nicht gewusst haben.“