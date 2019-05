Guter Zweck : Erlös des Heimatabends gespendet

Kevelaer Mit einer Spende von insgesamt 3000 Euro aus dem Verlosungsergebnis des Heimatabends unterstützt das Präsidium der Geselligen Vereine die Arbeit der Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid Einig“ sowie das Jugendzentrum „Kompass“.

„Wir spenden die Einnahmen aus dem Verlosungsergebnis des Heimatabends jedes Jahr an eine soziale oder wohltätige Einrichtung in Kevelaer“, so Präsident Peter Tenhaef. „In diesem Jahr unterstützen wir unsere Bürgerstiftung „Seid Einig“ und das Jugendzentrum „Kompass“, da die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft als Festverein der diesjährige Kevelaerer Kirmes diese Verwendung vorgeschlagen hatte.“