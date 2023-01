Nikolausaktion für guten Zweck Gesamtschule Kevelaer spendet für Tiere in Not

Doch damit wollten es die engagierten Schüler nicht belassen, sondern mit ihrer Aktion Gutes bewirken. Dazu erklärt Schülersprecherin Joyce Bujok: „Im letzten Jahr haben wir den Erlös an den Verein Herzenswünsche gespendet. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, das Geld an den Tierschutzverein Geldern und Umgebung zu geben. Wir wissen, dass man sich dort sehr engagiert um Tiere, die in Not sind, kümmert. Diese wichtige Arbeit wollten wir mit unserer Spende ein klein wenig unterstützen.“