Kostenpflichtiger Inhalt: Gesamtschule Kevelaer : So lief die Premiere der Corona-Selbsttests für Schüler

Jessica Teresa Marrapodi aus der Klasse 7d beim Selbsttest der Schüler der Gesamtschule Kevelaer. Foto: Gesamtschule/Gesamtschule Kevelaer

Kevelaer Rund 500 Schüler machten am Dienstag ihren ersten Corona-Test an der Gesamtschule Kevelaer. Wie der Tag ablief und welche Ergebnisse es am Ende gab.