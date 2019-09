Kabarett in Kevelaer : Bissige Kommentare zum Klimaschutz

Gernot Voltz war zu Gast beim „Kabarett unterm Dach“ in der öffentlichen Begegnungsstätte Kevelaer. Wortgewandt und witzig sprach er über die „Kunst bei sich zu bleiben, ohne aus der Haut zu fahren“.

Auch die Regierung und ihren aktuellen Klimaschutzplan ließ er nicht ungeschoren: „Dieser Klimaschutzplan ist etwa so, wie wenn man einen Oberschenkelhalsbruch mit Kräutertee behandelt.“ Sehr lustig entwarf er ein Szenario, in dem die SPD in ihrer Existenznot ein Medium einlädt, das mit Toten kommunizieren kann. Willy Brandt sollte gerufen werden, aber dann hatten sie versehentlich Willy Millowitsch an der „Strippe“.

Nachdenklich stimmte die Kritik an der Bundeswehr, die wegen Nachwuchssorgen bereits in Kitas Werbung mache. Voltz sang bekannte Kinderlieder mit Werbetexten für den Dienst an der Waffe. Sein rhythmisch musikalisches Talent bewies er auch mit einem redegewaltigen Rap über die Vernunft, die allmählich ausradiert werde. Die schöne Ballade „Wind of Change - Blues“ begleitete er virtuos mit der Mundharmonika. Zum Thema Tod hielt er die „Grabrede der besonderen Art“. Der Anstand sei tot, an seine Stelle seien Shit-Storm und üble Nachrede getreten, die einfach hingenommen würden. Ganz ohne scherzhaften Unterton forderte er mehr Mut zu Respekt und Toleranz untereinander. Die Gentechnologie mahnte er an, insbesondere das Klonen. Er stellte sich vor, Jesus würde geklont aus den DNA-Spuren des Grabtuches: „Wenn Jesus wiederkäme und sähe, was aus seinem Projekt geworden ist, würde er sofort aus der Kirche austreten.“