St.-Franziskus-Bruderschaft Georg van Bebber ist König in der Berendonk

Bei perfektem Schützenwetter trat die St.-Franziskus-Bruderschaft Berendonk am frühen Nachmittag des Himmelfahrtstages an, um den Thron des vergangenen Jahres unter den Klängen des Musikvereins Wetten zur Vogelstange abzuholen. Wie in jedem Jahr wurde am Ehrenmal im Gedenken der Toten beider Weltkriege ein Kranz abgelegt. In einer kurzen Ansprache wies Achim Janßen, Vorsitzender der Bruderschaft, darauf hin, dass es bei allen Schwierigkeiten in der Welt im Kleinen und im Großen Grund zur Zuversicht für die Zukunft gebe, was sich auch im Schützenmotto Glaube, Sitte, Heimat widerspiegle.