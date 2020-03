Unabhängiger Kandidat : Georg Koenen will Bürgermeister in Weeze werden

Georg Koenen will Bürgermeister in Weeze werden

Georg Koenen will Bürgermeister in Weeze werden. Foto: Koenen

Weeze Der Leiter des Fachbereichs Ordnung will als unabhängiger Kandidat antreten. Er traue sich das Amt zu, sagt der 51-Jährige.

Das ist für viele eine faustdicke Überraschung: Georg Koenen, Leiter des Ordnungsamtes in Weeze, hat seinen Hut als Bürgermeisterkandidat in den Ring geworfen. „Dieser Entschluss ist bei mir langsam gewachsen, irgendwann muss man sich dann entscheiden, und das habe ich getan“, sagt der 51-Jährige. Er habe das mit seiner Familie abgesprochen.

Koenen ist ein echtes Eigengewächs im Weezer Rathaus. Hier hat er seine Ausbildung absolviert und arbeitet dort seit 30 Jahren in verschiedenen Abteilungen. Seit Ende 2003 leitet er den Fachbereich Ordnung, Soziales, Jugend und Sport. Koenen ist sicher, dass er für das Amt des Bürgermeisters die nötige Verwaltungserfahrung mitbringe. „Nach 30 Jahren Berufserfahrung gibt es im Rathaus kaum eine Aufgabenstellung, die mir fremd ist“, so Koenen. In seiner Position habe er in den zurückliegenden Jahren zudem „ein gutes Gespür für das politisch Machbare“ entwickelt. Er habe viel Erfahrung darin, mit dem Rat zusammenzuarbeiten und über Parteigrenzen hinweg um Zustimmung für Projekte und Verwaltungsvorlagen zu werben. „Ich traue mir das Amt zu“, sagt Koenen, obwohl er natürlich genau wisse, dass Amtsinhaber Ulrich Francken große Fußstapfen hinterlasse.