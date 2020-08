Georg Koenen ist unabhängiger Bürgermeister-Kandidat : Mit viel Herzblut für Weeze

Georg Koenen ist Ordnungsamtsleiter der Gemeinde Weeze und will Bürgermeister werden. Foto: Huke Foto: ja/Julian Huke

Interview Weeze Seine Kandidatur war die große Überraschung in Weeze. Der unabhängige Kandidat Georg Koenen kennt die Arbeit in der Verwaltung in- und auswendig.

Von Sebastian Latzel

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

GEORG KOENEN Ich bin 51 Jahre, glücklich verheiratet und Vater zweier Söhne im Alter von 20 und 14 Jahren. Gemeinsam mit meinen Brüdern bin ich aufgewachsen und groß geworden auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern auf dem Laar in Weeze. Ich bin ein Familienmensch, fußballbegeistert und bewege mich gerne in meinem großen Freundeskreis. Als Diplom-Verwaltungswirt (FH) arbeite ich seit nunmehr über 30 Jahren im Rathaus meiner Heimatgemeinde. Seit 2003 in verantwortlicher Position als Leiter des Amtes für Ordnung, Soziales und Jugend. Die Arbeit für meine Heimatgemeinde ist für mich mehr als nur „ein Job“! Weil ich gerne Verantwortung für die Wember und Weezer Bürgerinnen und Bürger übernehme und in meinen bisherigen Positionen ein gutes Gespür für das politisch Machbare entwickelt habe, möchte ich gerne Bürgermeister von Weeze werden.

Als unabhängiger Kandidat werde ich für alle Bürgerinnen und Bürger da sein und meine umfängliche Erfahrung als Führungskraft in der Gemeindeverwaltung nutzen, um erfolgreich mit dem Rat zusammenzuarbeiten und über Parteigrenzen hinweg wichtige Projekte für unsere Gemeinde zu realisieren. Bürgernähe und Ehrlichkeit sind mir dabei besonders wichtig.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

Koenen Wir leben in Krisenzeiten: Die Corona-Pandemie und der Klimawandel werden uns in Zukunft vor große Herausforderungen auch auf der kommunalen Ebene stellen.

Gemeinsam mit meinem Wahlkampfteam habe ich sieben Schwerpunkte in meinem Programm festgeschrieben, die Weeze weiterhin zukunftsfest machen sollen. Diese finden sich zum Nachlesen auf meiner Homepage: www.georg-koenen.de. Wichtig ist mir der soziale Zusammenhalt in unserer Gemeinde und die Linderung der wirtschaftlichen Sorgen, die viele Bürgerinnen und Bürger zurzeit umtreiben. Weeze braucht jetzt eine starke, zukunftsfeste lokale Wirtschaft. Dazu gehört für mich eine effektive Wirtschaftsförderung, für die ich mich als Bürgermeister stark machen werde. So wird die Basis gelegt, um Weeze gut durch die wirtschaftlichen Nachwehen der Krise zu führen.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

Koenen Fehler macht man manchmal, wenn man spontan unbedachte Entscheidungen trifft. Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, verschiedene Positionen und Sichtweisen anzuhören. Es kann auch hilfreich sein, mal eine Nacht über eine schwierige Frage zu schlafen. Dann entscheide ich gerne und versuche meine Beweggründe bestmöglich zu erklären.

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV in Weeze neue Impulse zu geben?

KOENEN Ein klares Ja! Der Regionalexpress ist unser Sorgenkind. Hier braucht es einen besseren Service, eine sinnvolle Taktung und vor allem Zuverlässigkeit. Diese Mängel müssen schnellstmöglich im Sinne der Pendler sowie der Schülerinnen und Schüler behoben werden. Außerdem bietet sich eine Kombination von Fahrrad und Nahverkehr als gute Alternative zum Auto an. Bike-&-Ride-Anlagen (B+R) ermöglichen ein komfortables Umsteigen vom Fahrrad auf den Öffentlichen Nahverkehr. Entsprechende Projekte vom VRR möchte ich entschieden unterstützen. Klimafreundliche Mobilität ist meine Idee für einen modernen ÖPNV.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen in Weeze ermöglichen? Braucht es Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

Koenen Weeze verfügt bereits jetzt über eine solide langfristige Ortsplanung: Baugebiete wurden geschaffen, der Bestand an Mietwohnungen wurde erhöht und der soziale Wohnungsbau ausgeweitet. Die bereits beschlossene Bauleitplanung ist ausgewogen und muss nun zügig umgesetzt werden.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, auch die Entwicklung sowie die Ausweisung von Baugrundstücken in Weeze und Wemb voranzubringen. Bevor neue Bauflächen ausgewiesen werden, sollte vorrangig eine Innenverdichtung überprüft werden.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Weeze, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

Koenen Die Corona Pandemie hat uns gezeigt, dass eine gute und schnelle Datenanbindungen in jedem Haushalt etwa für Homeoffice oder Homeschooling zukunftswichtig ist. Digitale Infrastruktur ist auch der Grundstein wirtschaftlicher Wertschöpfung, für Innovation und Gründergeist. Nur damit können auch weiterhin etablierte Unternehmen vor Ort zukunftsfähig ihre Dienstleistungen anbieten, junge Startups und digitale Projekte in Weeze auf die Beine gestellt werden. Als Bürgermeister möchte ich die digitale Infrastruktur auf allen Ebenen voranbringen – das gilt im Übrigen auch für den „digitalen Bürgerservice“ im Rathaus. Die klassische Infrastruktur - wie Straßen, Abwasseranlagen, Stromversorgung etc. - muss kontinuierlich auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden. So bleibt Weeze lebenswert. Das ist für mich ein wichtiger, selbstverständlicher Dienst der Gemeinde am Bürger. Als Bürgermeister werde ich dazu beitragen, eine moderne Infrastruktur für Weeze zu erhalten und – wo nötig – zu schaffen. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt – und wie es danach auf den Schulen weitergeht. Was macht Weeze da schon richtig – und wo muss dringend nachgebessert werden?

Koenen In unseren schönen Kindergärten sind Kita-Plätze zum heutigen Zeitpunkt in ausreichender Zahl vorhanden. Sollte sich der Bedarf jedoch in Zukunft erhöhen, hat schon ein Träger Interesse bekundet, hier tätig zu werden. Selbstverständlich unterstütze ich dies als familienfreundlicher Bürgermeister. Die Gemeinde Weeze hat zwei gut aufgestellte Grundschulen. Zurzeit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Petrus-Canisius-Grundschule zum ehemaligen Teilstandort Weeze der Gesamtschule Kevelaer-Weeze an der Bodelschwinghstraße wechselt. Dadurch wäre langfristig ein moderner Grundschulstandort – auch mit Blick auf die digitalen Voraussetzungen – geschaffen. Wenn es die demografische Situation und die Schulstruktur hergibt, wäre natürlich auch eine weiterführende Schule am Ort für Weeze sehr wünschenswert.

Sie werden auch der Bürgermeister sein, der die Kommune aus der Coronakrise führt. Der Bereich Finanzen und Investitionen spielt da eine wesentliche Rolle – zumal viele öffentliche Kassen eh nicht sprudeln. Muss in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

Koenen Ich setze mich dafür ein, die geplanten Investitionen auch verlässlich umzusetzen, um Weeze fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen. Der Haushalt der Gemeinde Weeze stand bisher immer auf soliden Füßen. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Öffentlich Mittel aus Investitionsprogrammen müssen konsequent beantragt und natürlich ausgeschöpft werden.

Wie kann man den Handel in der Innenstadt stärken?

Koenen Die Gemeinde Weeze hat in den vergangenen Jahren durch die Ortsumgestaltung schon einen großen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung und zur Steigerung der Atmosphäre geleistet. Hier gilt es aber, sich noch weiter zu entwickeln und in diesem Zusammenhang auch den „Alten Markt“ voranzubringen.

Wie kann man die Nahversorgung in den Ortschaften stärken und sichern?