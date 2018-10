Gemeinschaftskonzert in Kevelaer.

KEVELAER Im Konzert- und Bühnenhaus traten am Samstagabend der Musikverein Winnekendonk und die „Königliche Harmonie Moresnet“ gemeinsam auf. Insgesamt 90 Deutsche und Belgier wirkten auf der Bühne mit.

Im Konzert- und Bühnenhaus, Kevelaers guter Stube, leistete der Musikverein Winnekendonk in einem Gemeinschaftskonzert mit der „Königlichen Harmonie Moresnet“ einen praktischen Beitrag zur europäischen Gemeinschaft. Mit 40 Musikern waren die Belgier samt ihrem Dirigenten Yannick Plumacher aus dem rund 2000 Bürger zählenden Ort in der Nähe von Aachen angereist, überwiegend jüngere Leute mit Freude an moderner symphonischer Blasmusik.

Mit der monumentalen Ouvertüre des zeitgenössischen niederländischen Komponisten Jacob de Haan „Ross Roy“ eröffnete das belgische Blasorchester das Programm. Als heimliche Nationalhymne Finnlands wird die symphonische Dichtung „Finlandia“ von Jean Sibelius, einem Komponisten am Übergang von der Spätromantik zur Moderne, bezeichnet. Das Orchester ließ einen wunderbar reinen und hellen Klang entstehen, der vor allem in den durchsichtigen Passagen der Holzbläser gut zur Geltung kam.

Die von Sibelius eingearbeiteten Stimmungswechsel der Symphonie, die das Helle plötzlich mit nordischer Schwermut mischen, setzten die Musiker nicht nur in Ausdruck und Dynamik, sondern auch in Artikulation und Tempo gekonnt um. Die dreiteilige Suite „Lexicon of the Gods“ des amerikanischen Filmkomponisten Rossano Galante beschrieb musikalisch die griechischen Götter des Olymps Perseus, Penthos und Zeus in all ihren Mentalitäten.